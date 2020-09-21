РИАМО - 21 сен. В столице завершились учения МЧС на Московской канатной дороге для отработки действий пожарных и спасателей в случае ЧС на объекте, говорится в сообщении пресс-службы столичного главка МЧС РФ.

По сценарию, произошла аварийная остановка канатной дороги. Люди, находящиеся в гондолах, оказались заблокированы на разных высотах. Оператор канатной дороги после получения экстренного сигнала передал информацию о возникновении ЧС в службу 101.

«Проведена операция по эвакуации людей с помощью спасательных устройств на катер и их дальнейшая транспортировка на берег. Цели и задачи учений достигнуты в полном объеме», — отметил руководитель учений, врио начальника СПТ Главного управления МЧС России по Москве Вадим Зуев.

Во время учений тренировку прошли диспетчеры. Они получали и передавали информацию, выдавали документы предварительного планирования, высылали дополнительные силы и средства.

Всего в учениях приняли участие более 10 единиц техники и 35 человек экстренных служб города.