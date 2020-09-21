РИАМО (КРАСНОГОРСК) - 21 сен. Отопление включили в детских садах, школах и учреждениях здравоохранения подмосковного Красногорска утром в понедельник, сообщила глава муниципалитета Эльмира Хаймурзина.

«По поручению губернатора Андрея Воробьева приступаем к пуску тепла, в приоритете - объекты соцсферы. С раннего утра началась подача отопления в детские сады, школы, учреждения здравоохранения», - написала Хаймурзина в своем Instagram-аккаунте.

Она отметила, что несмотря на то, что днем довольно тепло, ночи уже холодные.

«Узнать, когда в вашем доме включат отопление, можно в своей управляющей компании. Телефон удобно и быстро можно найти на онлайн-карте», - заключила Хаймурзина.