РИАМО - 21 сен. Следователи предъявили обвинения 55-летнему жителю Москвы в убийстве знакомого, мужчину поместили под стражу, сообщила РИАМО в понедельник старший помощник руководителя ГСУ Следственного комитета России по столице Юлия Иванова.

Инцидент произошел утром 18 сентября. Во время распития алкоголя в квартире жилого дома на улице Просторная мужчина несколько раз ударил своего знакомого ножом.

«По подозрению в совершении преступления задержан мужчина 1965 года рождения, который в ходе допроса полностью признал свою вину. Ему предъявлено обвинение», — сказала Иванова.

Судом удовлетворено ходатайство следствия об избрании в отношении фигуранта меры пресечения в виде заключения под стражу.