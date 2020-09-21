РИАМО - 21 сен. Губернатор Московской области Андрей Воробьев в ходе совещания с руководящим составом областного правительства и местными главами в понедельник поручил оказать помощь жителям Красногорска, которые пострадали от действий недобросовестной УК «ДЭЗ», сообщается в Instagram-аккаунте пресс-службы губернатора и правительства региона.

Управляющая компания «ДЭЗ» была исключена из реестра Госжилинспекции за долги перед ресурсоснабжающими организациями. Однако УК до сих пор присылает платежки жителям 168 многоквартирных домов.

«Людей вводить в заблуждение, обманывать мы не позволим. Особенно страдает старшее поколение. Прошу эту работу добросовестно провести и помочь пострадавшим жителям», — сказал Воробьев.

В отношении УК «ДЭЗ» возбуждено уголовное дело. Теперь все платежи жители должны совершать только через управкомпанию «ЖКХ-Онлайн».