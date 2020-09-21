РИАМО - 21 сен. В 2021 году в Московской области около 160 тысяч пенсионеров будут получать социальную доплату к пенсии, на эти цели в бюджете заложено 4,94 миллиарда рублей, средний размер доплаты — порядка 2,5 тысяч рублей, говорится в сообщении пресс-службы Московской областной думы.

Мособлдумой принят закон об установлении прожиточного минимума (ПМ) пенсионера на 2021 год — он составит 10 107 рублей.

«В Подмосковье для поддержки неработающих пенсионеров, чей доход ниже прожиточного минимума, предусмотрены специальные социальные доплаты к пенсии. Сумма такой выплаты покрывает разницу между пенсией и ПМ», — говорится в сообщении.

На финансирование доплат в следующем году в бюджете заложено 4,94 миллиарда рублей. Данная сумма рассчитана, исходя из среднего размера пенсии — 7648 рублей, а также среднего размера доплаты — 2538 рублей.