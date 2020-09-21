РИАМО - 21 сен. Развязка на пересечении МКАД с Волоколамским шоссе может быть открыта досрочно в конце текущего года, говорится в сообщении пресс-службы мэра и правительства Москвы.

В понедельник мэр столицы Сергей Собянин осмотрел процесс реконструкции транспортной развязки на пересечении МКАД с Волоколамским шоссе, работы на которой закончены на 90%.

«Данная развязка является одним из крупнейших дорожных объектов, реконструкцию которого мы планируем завершить уже в ближайшие месяцы, на год раньше контрактного срока», – отметил Собянин.

Объект входит в число наиболее загруженных транспортных узлов в столице и малая пропускная способность создает постоянные заторы. Реконструировать развязку начали в конце 2018 года.

Устаревшее сооружение решили заменить на современную многоуровневую развязку с направленными съездами. В рамках проекта проложат 7,7 километра дорог, включая реконструкцию двух существующих и сооружение трех новых эстакад.

В результате открытия развязки будет улучшена транспортная доступность районов Митино, Строгино, Южное и Северное Тушино, Щукино, Покровское-Стрешнево, а также города Красногорска.