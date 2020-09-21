РИАМО - 21 сен. За два года работы в столице образовательного комплекса «Техноград» обучение в нем прошли более 420 тысяч человек, сообщил мэр Москвы Сергей Собянин.

Проект открыли два года назад на ВДНХ. По словам мэра, аналогов этому проекту нет ни в России, ни в Европе.

«На одной площадке нам удалось объединить массу возможностей для профессионального роста - от консультации по развитию карьеры до получения новой профессии», - написал Собянин на своей странице в соцсети «ВКонтакте».

В октябре в рамках проекта стартует программа «Навыки будущего». Для старшеклассников и студентов подготовили 200 бесплатных мероприятий. Запись открыта по ссылке.