РИАМО - 21 сен. Губернатор Московской области Андрей Воробьев дал властям команду приступить к подаче тепла в многоквартирные дома Подмосковья, сообщается в Instagram-аккаунте пресс-службы губернатора и правительства региона.

В понедельник Воробьев провел совещание с руководящим составом областного правительства и главами муниципальных образований.

«С прошлой пятницы мы начали подключать социальные объекты – школы, детские сады, поликлиники. Эта работа будет продолжена на этой неделе и дополнительно я даю команду приступить к включению отопления в МКД», - сказал Воробьев.

По его словам, в ближайшие дни синоптики обещают до плюс 20 градусов днем, однако ночи будут очень холодные.

«Сегодня в разных территориях Подмосковья было от 2 до 6 градусов тепла. В связи с сезонной заболеваемостью ОРВИ необходимо включить отопление, чтобы не морозить людей», - подчеркнул губернатор.

Начало отопительного периода регламентируется постановлением правительства Российской Федерации. Согласно нему, тепло запускают, когда среднесуточная температура воздуха на улице держится на уровне ниже плюс 8 градусов не менее пяти дней подряд.

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