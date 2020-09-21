РИАМО - 21 сен. С начала 2020 года наземный транспорт столицы перевез свыше 700 миллионов пассажиров, пассажиропоток восстановлен на 75% в сравнении с минувшим годом, говорится в сообщении пресс-службы департамента транспорта и дорожно-транспортной инфраструктуры Москвы.

Самым популярным наземном транспортом Москвы является трамвай № 17 (Медведково-Останкино), на котором с начала этого года проехали 8,5 миллиона раз, ежедневно им пользуются 46 тысяч человек.

«Мы продолжаем делать транспорт комфортнее — за этот год парк наземки пополнился на 573 новых автобуса, 54 трамвая и 189 электробусов. Все это — самый современный и качественный транспорт. Еще больше обновлений ждет в следующем году», — говорится в сообщении.

С приходом осени пассажиропоток увеличился. В первую неделю сентября автобусы, трамваи и электробусы перевезли на 19% пассажиров больше, чем в первую неделю августа.

К прошлому году пассажиропоток восстановлен на 75%.

Пассажирам напомнили, что при поездках необходимо обязательно носить средства индивидуальной защиты.