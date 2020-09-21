РИАМО - 21 сен. За минувшие сутки в Подмосковье выявили 193 случая коронавируса, с начала пандемии в регионе выявили 71 729 случаев Covid-19, говорится в сообщении оперштаба Подмосковья по ситуации с коронавирусом.

С начала пандемии в регионе вылечили 54,7 тысячи человек с подтвержденным Covid-19. Скончались 1 285 пациентов.

В Подмосковье по вопросам коронавируса работает горячая линия: 8(800)550-50-30, а также тематический сайт — https://covid.mz.mosreg.ru/.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев сообщил, что вакцинация жителей Подмосковья от коронавируса будет бесплатной и может начаться уже в этом году.

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Текстовая трансляция

21 СЕНТЯБРЯ

- Свежая карта распространения коронавируса в Подмосковье

- Препарат от Covid‑19 начали продавать в аптеках России. Упаковка лекарства «Арепливир» будет стоить в розницу минимум 12,3 тысячи рублей.

- За сутки в России зарегистрировали 6 196 случаев коронавирусной инфекции. В Подмосковье выявили 193 больных. В Москве - 915.

- В Москве за минувшие сутки выздоровели 988 пациентов после прохождения лечения от коронавирусной инфекции, с начала пандемии вылечились почти 238 тысяч человек.

- Ограничения на вакцинацию от коронавируса могут касаться небольших групп с первичными иммунодефицитами, сообщил заведующий кафедрой клинической иммунологии и аллергологии Сеченовского университета Александр Караулов.

«Мировая практика показывает, что исследования на эту тему должны продолжаться. Ограничения могут касаться небольших групп с первичными иммунодефицитами. При этом аутоиммунные, ревматологические и даже онкологические заболевания не будут являться противопоказанием», - сказал он.

- За последние сутки в столице скончались 12 пациентов с подтвержденной пневмонией и положительным результатом тестов на коронавирус, с начала пандемии в городе умерли 5069 человек с положительными тестами на коронавирус.