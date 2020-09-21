РИАМО - 21 сен. Глава подмосковного Долгопрудного Владислав Юдин предложил установить на территории Московского физико-технического института (МФТИ) памятник выдающимся ученым, которые основали данное учебное заведение.

«Предлагаю рассмотреть установку на площади перед МФТИ скульптурной группы в честь основателей института — академиков Петра Капицы, Николая Семенова, Льва Ландау и Сергея Христиановича», — написал Юдин в своем Instagram, где он разместил фотографию эскиза.

По его словам, фигуры ученых выполнены в жанре городской скульптуры из бронзы в натуральную величину.

Юдин добавил, что все портреты академиков были тщательно проанализированы, при этом сходство еще будет дорабатываться.

МФТИ является одним из ведущих технических вузов страны и занимает лидирующее место по качественному приему абитуриентов и квалифицированной подготовке выпускников.