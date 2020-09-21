РИАМО - 21 сен. Подготовка к строительству станции «Улица Народного ополчения» новой радиальной Рублево-Архангельской линии метрополитена стартовала в Москве, говорится в сообщении пресс-службы комплекса градостроительной политики и строительства города.

Строительство данной станции хотят завершить до конца 2020 года.

«Приступаем к закладке станции «Улица Народного ополчения» будущей Рублево-Архангельской линии, которая будет иметь пересадку на одноименную станцию БКЛ. Уже сегодня готовятся конструкции для начала работ по ее строительству», — отметил заместитель мэра города по вопросам градостроительной политики и строительства Андрей Бочкарев.

Он подчеркнул, что работы на этой станции идут в усиленном режиме: завершаются строительно-монтажные работы и начинается оснащение инженерными коммуникациями.

Новая Рублево-Архангельская линия подземки длиной 19 километров соединит центр столицы и Рублево-Архангельское (район Кунцево). На ней расположатся девять станций: «Шелепиха», «Пресня», «Улица Народного Ополчения», «Бульвар Генерала Карбышева», «Живописная», «Строгино», «Троице-Лыково», «Рублево-Архангельское» и «Ильинская».​