РИАМО – 21 сен. Руководитель Московского центра психологии Вячеслав Немцов посоветовал воспринимать пандемию Covid-19 как временную трудность, по его мнению, в наши дни людям свойственны нервное перенапряжение, страх и чувство неопределенности после периода самоизоляции, сообщает Nation News.

«Чтобы побороть депрессивные настроения, нужно что-то для себя делать, нужно находить энергию внутри себя. Как говорят: «Пять минут смеха, добавляет минуту жизни». Необходимо в любом плохом событии искать что-то хорошее», — сказал Немцов.

Он также подчеркнул, что к свои действиям, к своей жизни нужно относиться осознаннее.

«А если мы осознаем наши действия, то понимаем, для чего это делается: для нас, для семьи, для государства. И тогда понимаем, что все это лишь временные трудности», - считает Немцов.



Помимо этого, психолог рекомендовал не забывать о правильном питании.

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Текстовая трансляция

21 СЕНТЯБРЯ

- Свежая карта распространения коронавируса в Подмосковье

- Препарат от Covid‑19 начали продавать в аптеках России. Упаковка лекарства «Арепливир» будет стоить в розницу минимум 12,3 тысячи рублей.

- За сутки в России зарегистрировали 6 196 случаев коронавирусной инфекции. В Подмосковье выявили 193 больных. В Москве - 915.

- В Москве за минувшие сутки выздоровели 988 пациентов после прохождения лечения от коронавирусной инфекции, с начала пандемии вылечились почти 238 тысяч человек.

- Ограничения на вакцинацию от коронавируса могут касаться небольших групп с первичными иммунодефицитами, сообщил заведующий кафедрой клинической иммунологии и аллергологии Сеченовского университета Александр Караулов.

«Мировая практика показывает, что исследования на эту тему должны продолжаться. Ограничения могут касаться небольших групп с первичными иммунодефицитами. При этом аутоиммунные, ревматологические и даже онкологические заболевания не будут являться противопоказанием», - сказал он.

- За последние сутки в столице скончались 12 пациентов с подтвержденной пневмонией и положительным результатом тестов на коронавирус, с начала пандемии в городе умерли 5069 человек с положительными тестами на коронавирус.