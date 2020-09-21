РИАМО - 21 сен. Отечественный препарат от коронавирусной инфекции «Арепливир», который можно применять в амбулаторных условиях, начали продавать в российских аптеках, сообщает ТАСС.

«Сегодня (21 сентября - ред.) первый официальный день продаж. Но те аптечные сети, которые успели закупить в пятницу, уже в субботу торговали», – отметил генеральный директор компании-производителя «Промомед» Андрей Младенцев.

Он уточнил, что лекарство было заказано почти всеми крупными российскими аптечными сетями. Поставки и обработки заказов начаты компанией-производителем ранним утром.

В ходе первого этапа продаж препарат должен поступить примерно в 10 тысяч российских аптек. Затем его будут распространять еще шире.

«У нас 60 тысяч аптек и, чтобы потребитель мог свободно купить лекарство, достаточно наполнить 30 тысяч аптек. Но это пока будет одна треть от необходимого наличия», – отметил Младенцев.​

Упаковка лекарства будет стоить в розницу минимум 12,3 тысячи рублей.​

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Текстовая трансляция

21 СЕНТЯБРЯ

- Свежая карта распространения коронавируса в Подмосковье

- Препарат от Covid‑19 начали продавать в аптеках России. Упаковка лекарства «Арепливир» будет стоить в розницу минимум 12,3 тысячи рублей.

- За сутки в России зарегистрировали 6 196 случаев коронавирусной инфекции. В Подмосковье выявили 193 больных. В Москве - 915.

- В Москве за минувшие сутки выздоровели 988 пациентов после прохождения лечения от коронавирусной инфекции, с начала пандемии вылечились почти 238 тысяч человек.

- Ограничения на вакцинацию от коронавируса могут касаться небольших групп с первичными иммунодефицитами, сообщил заведующий кафедрой клинической иммунологии и аллергологии Сеченовского университета Александр Караулов.

«Мировая практика показывает, что исследования на эту тему должны продолжаться. Ограничения могут касаться небольших групп с первичными иммунодефицитами. При этом аутоиммунные, ревматологические и даже онкологические заболевания не будут являться противопоказанием», - сказал он.

- За последние сутки в столице скончались 12 пациентов с подтвержденной пневмонией и положительным результатом тестов на коронавирус, с начала пандемии в городе умерли 5069 человек с положительными тестами на коронавирус.