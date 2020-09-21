РИАМО – 21 сен. 82-летняя жительница Одинцовского городского округа обратилась с заявлением в полицию, в котором указала, что во время прогулки около дома к ней подошел незнакомый мужчина с просьбой одолжить 300 тысяч на покупку жилья, говорится в сообщении пресс-службы ГУ МВД России по Московской области.

Мужчина заверил пожилую женщину в том, что вернет указанную сумму «буквально через час, после того, как ему ее переведут родственники».

«Пенсионерка согласилась, и они направились в ближайшее отделение банка для того, чтобы снять деньги со счета», – сказала начальник пресс-службы ГУ МВД России по Московской области Татьяна Петрова.

Однако сотрудники банка проявили бдительность и вызвали полицию. Сотрудники правоохранительных органов задержали злоумышленника, у которого при себе оказались банкноты «банков приколов», которые, по его словам, он намеревался в последующем поменять на настоящие купюры пострадавшей.

Подозреваемый – 32-летний житель Ставропольского края – был ранее судим за аналогичное преступление. По данному факту возбуждено уголовное дело.

Одинцовским городским судом злоумышленнику избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.