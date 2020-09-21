РИАМО - 21 сен. Российский режиссер и продюсер Тимур Бекмамбетов станет председателем жюри основного конкурса 42-го Московского международного кинофестиваля (ММКФ), сообщил директор по связям с общественностью ММКФ Петр Шепотинник.

«В жюри основного конкурса вошли актриса Марина Александрова, писатель, журналист и режиссер из Египта Махмуд Солиман, кинокритик Брайан Вайнер, продюсер и режиссер из Швейцарии Александр Йорданеску. Председателем основного жюри основного конкурса станет режиссер Тимур Бекмамбетов», — сказал журналистам Шепотинник.

Ранее вице-президент Гильдии неигрового кино и телевидения Григорий Либергал сообщил, что на 42-м Московском международном кинофестивале часть жюри будет оценивать работы очно, а другие — дистанционно.

42-й Московский международный кинофестиваль пройдет 1-8 октября. Это один из старейших мировых кинофорумов, он проводится при поддержке министерства культуры РФ и Федерального агентства по культуре и кинематографии.