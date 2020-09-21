РИАМО - 21 сен. Московский городской прокат «Велобайк» 22 сентября увеличит время бесплатных поездок в два раза — с 30 до 60 минут, сообщается на сайте ВТБ.

Проект велопроката реализуется при поддержке банка ВТБ правительством Москвы. Время бесплатной поездки увеличат в рамках акции «На работу на велосипеде», которая проходит ежегодно 22 сентября, а также в рамках Всемирного дня без автомобиля. Участники акции на день отказываются от автомобиля и общественного транспорта и добираются до работы на велосипеде.

«Цель акции — показать, что ездить таким способом по ежедневным делам может быть легко и удобно. Это также является хорошим способом поддержания физической формы, инструментом для улучшения экологии и транспортной ситуации в городе», — говорится в сообщении.

С 00:01 до 23:59 для всех пользователей проката «Велобайк» и всех типов доступов увеличивается время бесплатного проката до 60 минут. Любой желающий сможет взять велосипед в аренду с помощью личного кабинета в мобильном приложении или на сайте velobike.ru.

«Велопрокат пользуется огромной популярностью в Москве, но все же во Всемирный день без автомобиля мы хотим привлечь еще больше участников, чтобы показать, что любая поездка на велосипеде — по делам, на прогулку или на работу — будет удобной и не потребует никакой специальной экипировки или физической подготовки», — сказал старший вице-президент ВТБ Виктор Лукьянов.

Он отметил, что увеличение времени бесплатного проката позволит в спокойном режиме доехать до пункта назначения практически из любой точки города.

«Совместно с городом мы традиционно поддерживаем подобные акции, направленные на популяризацию альтернативных видов транспорта, например, использование велосипедов», — отметил президент компании «Велобайк» ВТБ Максим Акимов.