РИАМО - 21 сен. На Таганско-Краснопресненской линии метрополитена движение поездов введено в график после падения пассажира на рельсы, говорится в сообщении пресс-службы департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры Москвы.

«Движение на Таганско-Краснопресненской линии осуществляется в соответствии с графиком», — говорится в сообщении.

Ранее движение поездов прекратилось от станции метро «Котельники» до станции «Выхино» из-за человека, упавшего на пути.

В обратном направлении поезда следовали с увеличенными интервалами.