РИАМО (ПОДОЛЬСК) - 21 сен. В парке Талалихина Подольска с понедельника запустили аудиотрансляцию классических произведений в исполнении оркестра, сообщается в группе «Парк культуры и отдыха им.В.Талалихина| Подольск» в соцсети «ВКонтакте».

«Дорогие посетители парка имени Талалихина в Подольске. С понедельника, 21 сентября, через аудиотрансляцию на территории парка культуры и отдыха можно слушать музыкальные произведения современных композиторов и классику в исполнении оркестра: «РОНДО ВЕНЕЦИАНО», - говорится в сообщении.

Также каждую пятницу с 17:00 до 19:00 в павильоне кафе «Парус» проводится встреча с директором парка. Принять в ней участие и задать интересующие вопросы могут все желающие.