РИАМО - 21 сен. На Таганско-Краснопресненской линии метрополитена восстановили движения поездов после инцидента с пассажиром, говорится в сообщении пресс-службы департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры Москвы.

Ранее движение поездов прекратилось от станции «Котельники» до станции «Выхино» из-за человека, упавшего на пути. В обратном направлении поезда следовали с увеличенными интервалами.

«Движение на Таганско-Краснопресненской линии восстановлено и вводится в график», — говорится в сообщении.