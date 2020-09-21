РИАМО - 21 сен. Следователи в Мытищах проводят проверку по факту смерти двух человек, тела которых нашли в помещении катера, говорится в сообщении пресс-службы ГСУ СК России по Московской области.

«В каюте катера, пришвартованного к берегу Клязьминского водохранилища в деревне Сорокино городского округа Мытищи обнаружены тела мужчины и женщины с признаками отравления угарным газом», – говорится в сообщении.

По предварительным данным, утечка газа случилась из-за запуска в каюте катера переносного генератора, не предназначенного для отопления таких помещений.

Следователи уже изъяли предметы, которые имеют значение для следствия, будут проводиться судебно-медицинские экспертизы. По результатам проверочных мероприятий будет принято процессуальное решение.