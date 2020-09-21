РИАМО - 21 сен. Проверка назначена по факту обнаружения мумифицированного тела 56-летнего жителя Чехова, говорится в сообщении пресс-службы ГСУ СК России по Московской области.

Тело мужчины было обнаружено 18 сентября.

«По предварительным данным, смерть мужчины носит не криминальный характер», - говорится в сообщении.

Однако точная причина смерти будет установлена по результатам экспертизы.

Устанавливаются обстоятельства смерти мужчины, проводится комплекс проверочных мероприятий, по результатам которых будет принято процессуальное решение.