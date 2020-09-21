РИАМО (ПОДОЛЬСК) – 21 сен. Три юнармейские команды подмосковного Подольска стали призерами военно-патриотической игры «Юнармия, вперед!», говорится в сообщении местного отделения Всероссийского военно-патриотического общественного движения «Юнармия».

19 сентября на территории Государственного исторического музея-заповедника «Горки Ленинские» прошла II Открытая военно-патриотическая игра «Юнармия, вперед!» для юнармейских и военно-патриотических отрядов Московской области, она была посвящена 75-летию Победы советского народа в Великой Отечественной войне.

«В игре приняли участие 62 команды юнармейских и военно-патриотических отрядов Московской области. В состав команды входили 7 человек, возраст участников – 12-17 лет. По итогам игры три юнармейских отряда городского округа Подольск заняли призовые места: второе место – у команды «Будимир», третье поделили команды «Росток» и «Память», – говорится в сообщении.

Программа включила в себя восемь конкурсов: смотр строя и песни «Статен в строю, силен в бою»; марш-бросок; сборка-разборка АКМ; защита от оружия массового поражения и другие.

Организация и общее руководство подготовкой и проведением игры осуществлялось региональным отделением Всероссийского детско-юношеского военно-патриотического общественного движения «Юнармия», Московским областным региональным отделением Общероссийской общественной организации ветеранов Вооруженных сил РФ и Государственного исторического музея-заповедника «Горки Ленинские».