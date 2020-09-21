РИАМО - 21 сен. На 42-м Московском международном кинофестивале часть жюри будет оценивать работы очно, а другие – дистанционно, сообщил журналистам вице-президент Гильдии неигрового кино и телевидения, продюсер и ведущий Григорий Либергал.

«Наш кинофестиваль — первый фестиваль, при котором жюри будут присутствовать частично очно и частично дистанционно», — сказал журналистам Либергал.

Он добавил, что на фестивале из девяти документальных картин сразу четыре будут представлены российскими режиссерами.

42-й Московский международный кинофестиваль пройдет 1-8 октября. Это один из старейших мировых кинофорумов (второй после Венецианского кинофестиваля) и один из самых представительных киносмотров в мире наряду с кинофестивалями в Берлине, Каннах, Венеции, Сан-Себастьяне и Карловых Варах.

Фестиваль проводится при поддержке министерства культуры РФ и Федерального агентства по культуре и кинематографии.