РИАМО (ЛЮБЕРЦЫ) - 21 сен. Из парков в подмосковных Люберцах на минувшей неделе вывезли все поваленные после урагана деревья, сообщила в понедельник директор МУ «Парк культуры и отдыха» Елена Атанова.

«На прошедшей неделе поступило 11 обращений через «Добродел» по работе городских парков, закрыто 18 обращений. Из них шесть обращений касались уборки, а именно в «Наташинских прудах» покрасили ограждение, в Малаховском летнем парке укрепили вторую входную группу. В парке Сказок повалило три дерева, в «Наташинских прудах» - 10 деревьев, все вывезено. Также в парке «Наташинские пруды» после урагана убрали тропинки от веток и мусора», - сказала Атанова.

Она добавила, что на минувшей неделе в парках прошло 10 культурных мероприятий. Также волонтеры движения «Раздельный сбор» на выходных убрали от мусора берега реки Пехорка.