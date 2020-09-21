РИАМО - 21 сен. В августе этого года в столице зарегистрировано свыше 14,6 тысячи переходов прав на основании договоров купли-продажи (мены) жилья, что на 30% больше, чем в предыдущем месяце, говорится в сообщении пресс-службы управления Росреестра по Москве.

В сравнении с августом прошлого года, когда было оформлено более 10,6 тысячи таких договора, показатель увеличился на 38%.

«Всего с января по август текущего года столичным Росреестром зафиксирован 77 891 переход прав на вторичном рынке недвижимости, что на 18% меньше аналогичного периода прошлого года (95 312)», — говорится в сообщении.

При этом еще месяцем ранее, то есть с января по июль, годовая динамика составляла 25%.