РИАМО - 21 сен. Спасатели проводят в понедельник плановые учения на Московской канатной дороге, сообщается в Twitter-аккаунте столичного ГУ МЧС РФ.

«Сегодня в Москве на канатной дороге Лужники-Воробьевы горы проводятся плановые учения МЧС», – говорится в сообщении.

Ранее СМИ сообщили, в понедельник утром случилась поломка на столичной канатной дороге, которая связывает Лужники и Воробьевы горы. Уточнялось, что несколько кабинок повисли в воздухе в районе Лужнецкой набережной. Некоторые кабинки зависли прямо над рекой.

В пресс-службе Московской канатной дороги добавили, что в понедельник проходят плановые учения МЧС и пожарных структур столицы. Канатная дорога входит в транспортную инфраструктуру Москвы, и ей необходимо соответствовать критериям безопасности для пассажиров. Спецподразделения должны быть готовы к реагированию на внештатные ситуации.

Московская канатная дорога уникальна тем, что помимо спортивного назначения выполняет транспортную и туристическую функции. На маршруте длиной 720 метров расположены три станции: «Воробьевы горы» (верхняя), «Новая Лига» и «Лужники» (нижняя).