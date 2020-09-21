РИАМО - 21 сен. Около 1 тысячи бегунов оставила позади себя 76-летняя спортсменка из Реутова Людмила Колобанова на 42-километровой дистанции Московского марафона 2020 года, прошедшего 20 сентября, говорится в сообщении пресс-службы главы городского округа, секретаря местной организации партии «Единая Россия» Станислава Каторова.

«Известная в Реутове спортсменка и лыжница Людмила Колобанова, несмотря на свой 76-летний возраст, оставила далеко позади себя порядка 1 тысячи бегунов на дистанции в 42 километра 195 метров в ходе Московского марафона. Через пять часов и 29 минут после старта она пересекла финишную линию», - говорится в сообщении.

Московский марафон 2020 года собрал на старте элиту российской легкой атлетики. Абсолютным победителем марафона стал Юрий Чечун. Первой среди женщин с новым рекордом трассы финишную ленту пересекла чемпионка России по марафону Сардана Трофимова.

20 сентября 2020 года в столице в восьмой раз прошел Московский марафон. На старт двух дистанций – 42 километра и 10 километров – заявились свыше 30 тысяч участников. В организации бегового события помогали 1,5 тысячи волонтеров.

«Я вышла на дистанцию после травмы задней поверхности бедра. На 19-м километре хотела сойти с дистанции из-за боли, но решила не сдаваться. Приняла болеутоляющее и все-таки пришла к финишу. Этот забег я хотела посвятить 75-летию Великой Победы и 80-летию своего любимого Реутова», - рассказала Колобанова.

Она добавила, что за время забега она немного устала, потеряла 2,5 килограмма веса, но очень рада достигнутому результату.

«Мне удалось обойти конкурентов на 30-40 и даже 50 лет младше меня, и было очень трогательно, когда подходили люди, поздравляли с прохождением дистанции и искренне говорили о том, что, глядя на меня, они стали бегать. А организаторы прислали благодарность со словами «спасибо, что вы есть», - поделилась спортсменка.

Маршрут Московского марафона охватывает основные достопримечательности столицы, однако трасса проверяет бегунов на выносливость – несколько затяжных подъемов решают судьбу результата на финише.