РИАМО (ЛЮБЕРЦЫ) - 21 сен. В подмосковных Люберцах с Октябрьского проспекта на минувшей неделе вывезли свыше 600 кубометров грунта, сообщил в понедельник глава округа Владимир Ружицкий.

«Проводились на минувшей неделе работы по очистке урн, мойке павильонов. С Октябрьского проспекта вывезли все кучи грунта - всего 632 кубометра», - сказал Ружицкий.

Он добавил, что по итогам недели с региональных дорог вывезли 128 кубометров мусора.

На городских дорогах опилили шесть аварийных деревьев. Также заделали 22 ямы общей площадью 26 квадратных метров.

«На Юбилейной улице отремонтировали 42 квадратных метра тротуара. Также перенесли пешеходный переход на улице Побратимов», - заключил Ружицкий.