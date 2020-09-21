РИАМО - 21 сен. Президент России Владимир Путин дал поручение доложить ему о положении дел с сентябрьскими доплатами для медиков, которые работают с коронавирусными пациентами, сообщает Федеральное агентство новостей.

Правительство России должно доложить об этих доплатах до 10 октября.

«Правительству Российской Федерации: сохранить в сентябре текущего года действующий порядок осуществления ранее установленных федеральных доплат к заработной плате за особые условия труда медицинским, социальным и иным работникам в связи с распространением Covid-19», — говорится в тексте сообщения.

Весной этого года Путин назначил дополнительные выплаты для медицинских работников, которые лечат пациентов с коронавирусом. Врачам дополнительно выплачивали 80 тысяч рублей, а среднему медперсоналу – 50 тысяч рублей. ​​

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21 СЕНТЯБРЯ

- За сутки в России зарегистрировали 6 196 случаев коронавирусной инфекции. В Подмосковье выявили 193 больных. В Москве - 915.

- В Москве за минувшие сутки выздоровели 988 пациентов после прохождения лечения от коронавирусной инфекции, с начала пандемии вылечились почти 238 тысяч человек.

- Ограничения на вакцинацию от коронавируса могут касаться небольших групп с первичными иммунодефицитами, сообщил заведующий кафедрой клинической иммунологии и аллергологии Сеченовского университета Александр Караулов.

«Мировая практика показывает, что исследования на эту тему должны продолжаться. Ограничения могут касаться небольших групп с первичными иммунодефицитами. При этом аутоиммунные, ревматологические и даже онкологические заболевания не будут являться противопоказанием», - сказал он.

- За последние сутки в столице скончались 12 пациентов с подтвержденной пневмонией и положительным результатом тестов на коронавирус, с начала пандемии в городе умерли 5069 человек с положительными тестами на коронавирус.