РИАМО (ЛЮБЕРЦЫ) - 21 сен. В подмосковных Люберцах в результате урагана на минувшей неделе повалило порядка 100 деревьев, их распилили и увезли, сообщил в понедельник глава округа Владимир Ружицкий.

«На минувшей неделе в уборке городских улиц участвовали 96 единиц техники, 998 человек. 17 сентября в результате урагана повалило порядка 100 деревьев, все распилили, порубочные остатки вывезли», - сказал Ружицкий.

Он добавил, что до 30 сентября завершат благоустройство всех территорий в округе. До 1 октября завершат благоустройство Малаховского озера, оно выполнено на 85%.