РИАМО (ЛЮБЕРЦЫ) - 21 сен. Новый клиентский офис откроется в поселке Малаховка Люберец 22 сентября, сообщила в понедельник на заседании оперативного штаба по коронавирусу в администрации округа начальник управления «Люберцы» МосОблЕИРЦ Елена Мотыль.

«С 22 сентября открывается дополнительный клиентский офис по адресу: Малаховка, Быковское шоссе, дом №40Б», - сказала Мотыль.

Она добавила, что процент сбора за услуги ЖКХ составляет сейчас 53%. Для повышения платежеспособности жителей проводится живой обзор, операторы совершают более 500 звонков в день. В ходе звонков сообщают не только о задолженности, но и способах ее оплатить.