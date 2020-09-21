РИАМО - 21 сен. Следователи предъявили обвинение 43-летнему жителю Мытищ, которого подозревают в убийстве своей сожительницы, говорится в сообщении пресс-службы ГСУ Следственного комитета России по Московской области.

Инцидент произошел 19 сентября. Обвиняемый нанес кухонным ножом своей сожительнице несколько ударов, от которых она скончалась.

«На допросе мужчина признался в содеянном», — говорится в сообщении.

В ближайшее время по ходатайству следствия судом будет решен вопрос об избрании в отношении обвиняемого меры пресечения.