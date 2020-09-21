РИАМО (ПОДОЛЬСК) - 21 сен. Подольская компания «Петровакс» запустила вакцинацию вакцины-кандидата от Covid-19 первых добровольцев, после регистрации вакцины в РФ она планирует производить более 4 миллионов доз вакцины ежемесячно, говорится в сообщении пресс-службы компании.

«Компания «Петровакс», CanSino Biologics Inc и контрактно-исследовательская организация «OCT Clinical» запустили вакцинацию первых добровольцев в московских лечебных центрах. В текущем месяце в московских центрах была провакцинирована первая группа добровольцев-участников международного клинического исследования III фазы китайской вакцины-кандидата Ad5-nCoV в России, разработанной CanSino Biologics Inc и Пекинским институтом биотехнологий, Академией военно-медицинских наук»,- говорится в сообщении.

В данный момент первые добровольцы чувствуют себя хорошо. Ни у кого из них не выявлено каких-либо нежелательных явлений. Участники исследования будут находиться под непосредственным наблюдением в течение первых 28 дней после вакцинации и должны будут пройти четыре промежуточных очных осмотра в лечебных центрах. Согласно прогнозам специалистов, в течение этого срока у провакцинированных участников появится гуморальный и клеточный иммунный ответ на Covid-19. Также добровольцам предстоит пройти контрольное обследование, спустя полгода.

«Мы рады сообщить о старте вакцинации первой группы добровольцев в России. Для нас это важный шаг, который позволит приблизить скорейшее разрешение ситуации с коронавирусом не только в России, но и во всем мире. Благодаря усилиям нашей команды и партнеров мы с оптимизмом смотрим на продолжение масштабного исследования, которое сможет предложить эффективное средство для защиты населения от Covid-19», - пояснил президент «Петровакс Фарм» Михаил Цыферов.

«Петровакс» продолжает набирать добровольцев в других лечебных центрах. На данный момент получено более 3 тысяч заявок. После регистрации вакцины в РФ «Петровакс» планирует производить более 4 миллионов доз вакцины ежемесячно в 2020 году на собственном заводе в Московской области - в Подольске.

С 2021 года объемы производства вакцины могут быть увеличены до 10 миллионов доз ежемесячно за счет планируемого расширения производственных мощностей. Производственный комплекс компании имеет российские и международные сертификаты GMP и обладает всем необходимым ресурсом для масштабного производства вакцин. У «Петровакс» как у российского производителя вакцины будут исключительные права на поставку вакцины как в России, так и в страны СНГ.