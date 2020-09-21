РИАМО - 21 сен. Москва лидирует среди российских регионов по объему выдачи льготной ипотеки — он вырос в 1,5 раза за август, пишет в понедельник газета «Ведомости».

Темпы выдачи ипотеки в России в августе немного замедлились по сравнению с июльскими показателями, однако программа льготной ипотеки активно развивается в крупных городах.

«За последний месяц число выданных кредитов выросло в 1,4 раза, а их объем увеличился в 1,5 раза и на 10 сентября составил 117,9 миллиарда рублей. С начала июля эти показатели выросли втрое», — сказал заместитель мэра Москвы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов.

В Москве ипотечные кредиты по льготным условиям выдают множество банков, но основные показатели приходятся на Сбербанк (34% от общего объема), ВТБ (29%), Альфа-банка (11%), «Открытие» (4,7%), Россельхозбанк (4,4%). Порядка 17% проходится на остальные кредитные организации.

Он добавил, что в столице уже выдали свыше 22 тысяч ипотечных кредитов по льготной ставке не выше 6,5%. Таким образом, на Москву приходится 25,4% от общей суммы выданных в стране льготных ипотечных займов. ​