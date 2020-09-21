РИАМО - 21 сен. Сотрудники правоохранительных органов задержали двух жителей Москвы, которых подозревают в хищении дорогостоящих деталей с каршеринговых автомобилей, сообщается на сайте «МВД Медиа».

Ранее в полицию обратился представитель одной из компаний, который сообщил, что в ходе проверки технического состояния ряда машин было обнаружено отсутствие на них каталитических нейтрализаторов выхлопных газов. Эти дорогостоящие детали содержат драгоценные металлы.

«Оперативники установили, что для совершения противоправных деяний сообщники используют один из боксов многоуровневой парковки в районе Зябликово. Именно туда заезжали арендованные машины, с которых похищались детали», — сказала официальный представитель МВД России Ирина Волк.

Правоохранителям удалось задержать подозреваемых с поличным. Как раз в этот момент они извлекали катализатор с очередной арендованной иномарки.

Оба задержанных — жители Москвы. Один из них работает таксистом. За три месяца они смогли похитить более 40 катализаторов. Ущерб, причиненной каршеринговой компании, превышает 8 миллионов рублей.