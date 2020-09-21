РИАМО - 21 сен. В Госдуму внесен законопроект, согласно которому местные власти смогут принимать программы сноса и реконструкции любого жилья, пишет в понедельник газета «Коммерсант».

В законопроекте оговаривается, что для сноса существующего жилья и постройки нового понадобятся согласие двух третей собственников и арендаторов, предписание на выдачу переселенцам равноценного жилья в своем районе или денежная компенсация. При этом в документе говорится и о необходимости «комплексного развития территорий» с возможностью принудительного изъятия недвижимости.

«Проект поправок к Градостроительному, Жилищному и Земельному кодексам РФ внесли в Госдуму сенаторы Николай Журавлев, Олег Мельниченко, Андрей Шевченко и глава парламентского комитета по транспорту и строительству Евгений Москвичев», – уточняется в сообщении.

Авторы законопроекта предлагают дать местным властям полномочия составлять адресные программы по реконструкции и сносу фактически любых многоквартирных домов для «обновления среды жизнедеятельности и создания благоприятных условий проживания граждан».

В новом законопроекте сообщается, что на его реализацию деньги из госбюджета не требуются, финансирование будет нужно находить местным властям.

В 2018 году депутаты Галина Хованская и Сергей Миронов предложили включать дома в программу реновации с согласия всех, а не двух третей собственников, а также предусматривали квартиры для жителей коммуналок. Этот проект не был принят Госдумой.​

Рост цен и высокий спрос: стоит ли покупать квартиру после пандемии>>