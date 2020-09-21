РИАМО (ЩЕЛКОВО) - 21 сен. Подача холодной воды будет прекращена 22 сентября на нескольких улицах в Щелкове, сообщается в официальной группе «Щелковского Межрайонного Водоканала» в соцсети «ВКонтакте».

«Подача холодного водоснабжения будет прекращена в связи с проводимыми работами на водопроводной сети», - говорится в сообщении.

С 09:00 до 17:00 водоснабжение будет отсутствовать по адресам: 1-ый Советский переулок, дома 16а, 19к1, к2, к3, 20, 21, 23, 25, 25с2, 30к1 и к2, 32а, Пролетарский проспект, дом 8к1, а также во всех домах по улице Новая Фабрика и в микрорайоне «Соболевка».