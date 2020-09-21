РИАМО- 21 сен. Федеральная антимонопольная служба направила повторное предупреждение компании Booking.com, которая требует от отелей и гостиниц лучшей цены для пользователей этого сервиса, сообщает Газета.ru.

Первое предупреждение было отправлено еще 18 сентября. В ведомстве считают, что компания нарушает антимонопольное законодательство.

«Ведомство пришло к выводу, что таким образом, Booking.com, занимающий доминирующее положение на рынке предоставления услуг агрегаторов информации о гостиницах и других средствах размещения, навязывал заведомо невыгодные условия договора», — отметили в ФАС.

Сервис обязывал гостиницы, отели, хостелы соблюдать одинаковые условия реализации номеров во всех вариантах их продаж.

Это предупреждение необходимо исполнить до 18 октября. В случае отказа от исполнения ФАС может возбудить уголовное дело о нарушении антимонопольного законодательства.​