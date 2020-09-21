РИАМО - 21 сен. Депутат Госдумы РФ, экс-главсанврач и академик РАН Геннадий Онищенко отметил, что переход на четырехдневную рабочую неделю может негативно сказаться на досуге россиян.

«Практически три дня из семи мы будем предоставлены сами себе? Это вредно, с одной точки зрения, потому, —​ что мы начнем резко потреблять алкогольные напитки. <...> Потому что мы можем уже в четверг напиваться, в пятницу добавлять, а в субботу и воскресенье плавно выплывать из этого состояния», — сказал Онищенко в интервью kp.ru.

Он отметил, что потребление алкоголя обязательно вырастет. Это связано с тем, что индустрия досуга во многих регионах не развита — людям просто не куда пойти.

«Нет этой индустрии. Индустрии отдыха», — резюмировал Онищенко.