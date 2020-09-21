РИАМО - 21 сен. Преподаватель школы №10 Юрий Уробушкин из Реутова стал финалистом престижного регионального конкурса «Учитель года Подмосковья-2020», говорится в сообщении пресс-службы главы городского округа, секретаря местного отделения партии «Единая Россия» Станислава Каторова.

«С 14 по 18 сентября в стенах Губернского колледжа в Серпухове проходил региональный этап конкурса «Учитель года Подмосковья - 2020». Он состоял из нескольких туров», - говорится в сообщении.

После проведения предварительных конкурсных процедур определились пять финалистов, в числе которых – учитель физики из Реутова Уробушкин. Всего в 2020 году заявки на участие в педагогическом испытании подали 52 учителя со всей Московской области, прошедших школьный и муниципальный этапы.

«С финалистами встретится министр образования Московской области Ирина Каклюгина. Победителя ожидает приз в размере полумиллиона рублей, а лауреатам достанется по 100 тысяч рублей. Объявление и награждение победителя конкурса состоится во время празднования Дня учителя», - отмечается в материале.

В рамках конкурсных испытаний участники продемонстрировали не только свое профессиональное мастерство и отличное владение современными образовательными технологиями, но и уникальные творческие способности, находчивость и целеустремленность.

Конкурс «Учитель года Подмосковья» проводится ежегодно с 1990 года. За период его существования в нем приняли участие уже более 1 тысячи педагогов, работающих в регионе.