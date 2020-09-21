РИАМО - 21 сен. Ритейлеры в России планируют снизить число пластиковых пакетов в обороте, их намерены заменить на упаковку из материалов, которые можно отправить на переработку, пишет в понедельник газета «Известия».

Об инициативе по снижению объемов продаж пластиковых пакетов говорится в протоколе заседания рабочей группы по подготовке концепции расширенной ответственности производителя (РОП). Минэкономразвития направило документ в аппарат правительства.

«Как пояснили в торгово-промышленной палате, полный переход на перерабатываемые пакеты может занять до 10 лет. Заботу об экологии, очевидно, придется оплатить покупателям — к примеру, бумажные пакеты стоят вдвое дороже пластиковых», - говорится в сообщении.

По данным Минэкономразвития, в рекомендациях для сетей обозначают, в какие сроки и каким образом нужно будет вводить в оборот новые типы пакетов. Кроме того, будет определено соотношение неперерабатываемой (или трудноперерабатываемой) и перерабатываемой упаковки.

Уход от пластиковых пакетов — общемировой тренд. При этом в России есть свои трудности. Например, на сегодня нет необходимого объема материалов для производства перерабатываемой упаковки. В то же время примеры полного или частичного отказа от пластиковых пакетов в торговых сетях уже есть.​

Отказ от пластиковых пакетов также повлияет и на покупателей, так как бумажные пакеты стоят дороже. Нужно быть готовыми к тому, что траты на упаковку вырастут.​