РИАМО (ЩЕЛКОВО) - 21 сен. Щелковский РЭС Восточных электросетей филиала ПАО «Россети Московский регион» уведомляет, что 24 сентября пройдет отключение электричества в нескольких населенных пунктах, сообщается на официальной странице Единой дежурно-диспетчерской службы округа в соцсети «ВКонтакте».

«Отключение пройдет в связи с производством плановых работ на линиях электропередачи», - говорится в сообщении.

24 сентября с 9:00 до 20:00 будет произведено отключение подачи электроэнергии в селе Душоново, деревнях Малые Петрищи и Огуднево.