РИАМО - 21 сен. За последние сутки в Москве выявили 915 новых случаев заражения коронавирусом, среднесуточный темп прироста новых случаев за две календарные недели составляет 0,27%, сообщает оперштаб столицы.
В соответствии с критериями Роспотребнадзора, показатель меньше 1% говорит о стабильной эпидемиологической ситуации в городе.
Все пациенты, а также те, кто был с ними в контакте, находятся под меднаблюдением.
В Москве сняты почти все ограничения, введенные ранее из-за распространения коронавируса. Но в общественных местах и при поездках в транспорте нужно носить маски и перчатки.
За весь период пандемии в Москве выявили 277 408 случая коронавирусной инфекции.
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21 СЕНТЯБРЯ
- За сутки в России зарегистрировали 6 196 случаев коронавирусной инфекции. В Подмосковье выявили 193 больных. В Москве - 915.
- В Москве за минувшие сутки выздоровели 988 пациентов после прохождения лечения от коронавирусной инфекции, с начала пандемии вылечились почти 238 тысяч человек.
- Ограничения на вакцинацию от коронавируса могут касаться небольших групп с первичными иммунодефицитами, сообщил заведующий кафедрой клинической иммунологии и аллергологии Сеченовского университета Александр Караулов.
- За последние сутки в столице скончались 12 пациентов с подтвержденной пневмонией и положительным результатом тестов на коронавирус, с начала пандемии в городе умерли 5069 человек с положительными тестами на коронавирус.
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