РИАМО - 21 сен. За последние сутки в Москве выявили 915 новых случаев заражения коронавирусом, среднесуточный темп прироста новых случаев за две календарные недели составляет 0,27%, сообщает оперштаб столицы.

В соответствии с критериями Роспотребнадзора, показатель меньше 1% говорит о стабильной эпидемиологической ситуации в городе.

«Среди новых выявленных случаев: 40,8% — от 18 до 45 лет, 18,2% — от 46 до 65 лет, 17,3% — от 66 до 79 лет, 9,9% — старше 80 лет. Еще 13,8% — дети», — говорится в сообщении.

Все пациенты, а также те, кто был с ними в контакте, находятся под меднаблюдением.

В Москве сняты почти все ограничения, введенные ранее из-за распространения коронавируса. Но в общественных местах и при поездках в транспорте нужно носить маски и перчатки.

За весь период пандемии в Москве выявили 277 408 случая коронавирусной инфекции.

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Текстовая трансляция

21 СЕНТЯБРЯ

- За сутки в России зарегистрировали 6 196 случаев коронавирусной инфекции. В Подмосковье выявили 193 больных. В Москве - 915.

- В Москве за минувшие сутки выздоровели 988 пациентов после прохождения лечения от коронавирусной инфекции, с начала пандемии вылечились почти 238 тысяч человек.

- Ограничения на вакцинацию от коронавируса могут касаться небольших групп с первичными иммунодефицитами, сообщил заведующий кафедрой клинической иммунологии и аллергологии Сеченовского университета Александр Караулов.

«Мировая практика показывает, что исследования на эту тему должны продолжаться. Ограничения могут касаться небольших групп с первичными иммунодефицитами. При этом аутоиммунные, ревматологические и даже онкологические заболевания не будут являться противопоказанием», - сказал он.

- За последние сутки в столице скончались 12 пациентов с подтвержденной пневмонией и положительным результатом тестов на коронавирус, с начала пандемии в городе умерли 5069 человек с положительными тестами на коронавирус.