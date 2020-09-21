РИАМО (ЛЮБЕРЦЫ) - 21 сен. В подмосковных Люберцах с начала года для инвалидов адаптировали около 40 подъездов, сообщил в понедельник глава округа Владимир Ружицкий.

«Запланирована в 2020 году адаптация 45 подъездов для 54 людей с ограниченными возможностями. Работы выполнены в 38 подъездах», - сказал Ружицкий.

Он добавил, что также в 2020 году запланировано отремонтировать 141 подъезд в 69 домах. Работы выполнены в 119 подъездах 62 домов.

«С 14 по 18 сентября поступило 24 обращения от жителей по уличному освещению», - заключил Ружицкий.