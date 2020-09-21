РИАМО - 21 сен. Фонд капитального ремонта общего имущества многоквартирных домов Московской области проведет ремонт 165 домов в Реутове, говорится в сообщении пресс-службы главы городского округа, секретаря местной организации партии «Единая Россия» Станислава Каторова.

«В Московской области реализуется самая масштабная программа в Российской Федерации по капитальному ремонту, в нее включено более 44 тысяч многоквартирных домов. В Реутове ремонт пройдет в 165 жилых многоквартирных домах на сумму более 1,2 миллиарда рублей», - говорится в сообщении.

Планы капитального ремонта в Подмосковье рассчитаны до 2049 года. За указанный период планируется отремонтировать в общей сложности 44 004 дома. В настоящее время на территории подмосковного Реутова расположены 378 многоквартирных домов.

В ходе ремонтных работ производятся замена кровли, обновление фасадов, замена инженерных систем, ремонт подвальных помещений, фундаментов, устанавливаются общедомовые узлы учета потребления коммунальных ресурсов, в случае необходимости – установка новых лифтов. Все работы согласуются с жильцами, а список самих домов формируется на основании обращений на портал «Добродел», в социальные сети и к главе городского округа.

Ознакомиться с адресной программой капремонта многоквартирных домов Московской области жители Подмосковья могут на интерактивной карте Фонда капитального ремонта Московской области, размещенной на сайте фонда http://fkr-mosreg.ru.