РИАМО - 21 сен. Количество зарегистрированных случаев бешенства животных в Московской области в текущем году стало на 50% меньше по сравнению с тем же периодом 2018 года, говорится в сообщении пресс-службы министерства сельского хозяйства и продовольствия Подмосковья.

«По состоянию на текущую дату 2020 года в Московской области зарегистрировано 67 случаев бешенства в 21 муниципальном образовании, из них диких — 35, домашние — 32 случая», — отметил глава Минсельхозпрода региона Андрей Разин.

Он подчеркнул, что на сентябрь 2018 года на территории области был зарегистрирован 191 случай бешенства в 42 муниципальных образованиях.

«Таким образом, мы можем сказать, что число бешеных животных в Подмосковье снизилось более чем на 50%», — резюмировал министр.

Наиболее благополучными по бешенству животных в этом году стали Щелково, Красногорск и Сергиево-Посадский городской округ.

Бешенство — это крайне опасное инфекционное заболевание, которое передается другим животным и людям при тесном контакте со слюной инфицированных животных. После проникновения в организм вирус бешенства распространяется по нервным окончаниям, поражая практически всю нервную систему, что в конечном итоге приводит к смерти. Для лечения необходимо как можно скорее ввести пациенту вакцину.