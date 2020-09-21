РИАМО (ЛЮБЕРЦЫ) - 21 сен. Люберчанка Лидия Соколова завоевала золото на Всероссийском турнире по тяжелой атлетике «Золотые купола» памяти заслуженного тренера СССР Виктора Кузнецова, говорится в сообщении пресс-службы администрации Люберец.

Соревнования начались 17 сентября в городе Владимир и заканчиваются в пятницу.

«Лидия стала лучшей в весовой категории до 76 килограммов. Ее результаты: рывок – 78 килограммов, толчок - 96 килограммов, сумма двоеборья - 174 килограмма», - сказал глава городского округа Люберцы Владимир Ружицкий.

Он добавил, что в весовой категории до 55 килограммов серебро завоевала еще одна люберчанка. Диана Пермяшкина стала второй с результатом в сумме двоеборья - 137 килограммов. Обе девушки занимаются тяжелой атлетикой в спортивной школе олимпийского резерва.

«Поздравляю Лидию и Диану, а также их тренера Кирилла Завадского с отличными результатами. Так держать!» - заключил глава Люберец.