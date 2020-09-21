РИАМО - 21 сен. Августовское тепло вернется на территорию Москвы и Подмосковья во второй половине текущей недели, температура воздуха днем прогреется до 20-22 градусов, сообщается на сайте «Метеовести».

В понедельник температурный режим в столице будет почти на 2 градуса выше климатической нормы.

«Во второй половине недели столбики термометров поднимутся еще выше — в полуденные часы, словно в августе, до плюс 20-22 градусов», — говорится в сообщении.

Таким образом, в Европейскую часть России придет вторая волна бабьего лета.

В Подмосковье и столице в понедельник установится облачная погода без осадков, максимальная температура воздуха составит плюс 16 градусов. Атмосферное давление в середине дня составит 748 миллиметров ртутного столба.