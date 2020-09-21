РИАМО - 21 сен. Рубль на открытии торгов Московской биржи в понедельник показал падение к евро, при этом российская валюта незначительно укрепляется к доллару США, передает Газета.ru.

«Курс доллара в начале торгов снизился на 3 копейки, до 75,72 рубля», — говорится в сообщении.

Европейская валюта поднялся на 10 копеек — до 89,77 рубля.

По мнению аналитиков, остановка притока средств нерезидентов и сохранение геополитических рисков продолжают давить на рубль. Тем не менее, пока нет драйверов, способных привести к резкому падению нацвалюты.